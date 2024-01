Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, azi, ca este convins ca formatiunea sa va pastra, dupa alegerile locale, cele patru judete pe care le conduce (Covasna, Harghita, Mures, Satu Mare), dar si cele 200 de localitati cu primari UDMR. " Dupa alegerile europarlamentare reusite vom castiga cu siguranta…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica este operaționalizat in județul Bacau, alaturi de Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Salaj, Teleorman, Vaslui și…

- Este vorba de dispozitivele electronice montate in cazurile in care sunt emise ordine de protectie impotriva presupusilor faptuitori a faptelor de violenta domestica. Proiectul pilot de implementare a Sistemului Informativ de Monizotizare Electronica a fost extins in 20 de judetele ale tarii incepand…

- CARAȘ-SEVERIN – Trecerea in noul an a adus extinderea sistemului informatic de monitorizare electronica in 20 de județe! Incepand din 1 ianuarie 2024, 20 de județe au intrat in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica: Caraș-Severin, Bacau, Brașov, Calarași, Cluj,…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului, incepand de joi seara, in Crisana si nord-vestul Transilvaniei si viscol, la munte, fiind emis Cod galben. De vineri la pranz pana in ajunul Craciunului, vantul va avea intensificari in toata tara, iar in Maramures si Transilvania vor fi ninsori viscolite.…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a revendicat duminica seara victoria partidului sau (SNS, dreapta nationalista) in alegerile parlamentare anticipate, din care ar urma sa iasa si mai puternic, cu cel putin 127 din cele 250 de locuri din Parlament, relateaza AFP si Reuters. „Vom avea o majoritate absoluta…

- Potrivit unui studiu efectuat, in baza datelor statistice, de Facultatea de Filosofie și Științe Sociale din Iași, cele mai mari rate de sinucideri din perioada 2011 – 2020 au fost inregistrate in Harghita, Covasna, Mureș și Satu Mare. Rezultatele studiului sunt intarite de o cercetare recent efectuata…

- „Fii in siguranța, un șofer responsabil" este un demers de responsabilizare și conștientizare civica a riscurilor rutiere, destinat tinerilor, lansat de Club Sportiv BIV RALLY TEAM, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului. Proiectul, prezent in zece licee din județele Covasna, Harghita și Mureș,…