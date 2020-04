Stiri pe aceeasi tema

- Și vantul va mai scadea in intensitate. Valorile termice, in special cele nocturne, se vor situa, totuși, și in continuare sub cele normale la aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare pe parcursul zilei și seara, in regiunile sudice, estice și parțial…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o ampla campanie de voluntariat, pentru a facilita accesul la cumparaturi, dar si pentru alte actiuni logistice pentru ajutorarea varstnicilor singuri. Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta a Romaniei transmis miercuri, toti…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o ampla campanie de voluntariat, pentru a facilita accesul la cumparaturi, dar si pentru alte actiuni logistice pentru ajutorarea varstnicilor singuri.Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta a Romaniei transmis miercuri, toti cei…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor in varsta sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, compania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor. Kaufland Romania va asigura livrarea gratuita, cu plata…

- Ne mai asteapta cateva zile de vreme friguroasa si de temperaturi scazute, conform prognozei meteorologilor. Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat, marti, atentionarile de vreme rea. Meteorologii anunta pentru miercuri averse in aproape toata tara, cu exceptia Maramuresului si Munteniei.…

- Sambata vor fi averse doar in Muntenia. Se anunta maxime de 12 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 9 in Banat, 12 in Oltenia, 12 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea. Iata maximele de sambata in alte orase din tara: Brasov: 4 grade Oradea: 8 grade Constanta: 9 grade Suceava:…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a invitat, marti, la sediul ministerului, primarii din zece orase care trebuie sa realizeze planuri de calitate a aerului. O intalnire similara a avut si cu primarii din Brasov, Iasi si Bucuresti, orase care au mari probleme cu poluarea. "Ministrul Mediului,…

- 10 orașe din Romania trebuie sa faca planuri preventive in ceea ce privește reducerea nivelului de poluare, a precizat luni Ministrul Mediului, Costel Alexe. Instituțiile europene recomanda acest lucru, pentru a se evita o eventuala procedura de infringement, potrivit digi24.ro. Cele 10 orașe care trebuie…