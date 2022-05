Stiri pe aceeasi tema

- Kalush Orchestra, caștigatorii Eurovision 2022 , au anunțat marți ca vor face un turneu in Europa pentru a strange fonduri pentru nevoile armatei și fundațiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. ”Vom face un turneu in Europa pentru a strange fonduri pentru Ucraina și Forțele Armate. Vom anunța in…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, l-a contrazis, joi, pe Marcel Ciolacu pe tema vizitei in Ucraina. El a susținut ca a aflat luni, de la partea ucraineana, care l-a intrebat ce se intampla, despre faptul ca presedintele camerei, Marcel Ciolacu nu mai vine pe 27 aprilie in vizita in Ucraina. Ciolacu…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat, luni, ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Alianța Nord Atlantica a facut „inventarul” efectivelor militare pe care le are dislocate in europa, mai ales in țarile de pe flancul estic, comasate dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. ”Ne-am intarit prezența defensiva, cu mai multe forțe aeriene, terestre și navale”, se arata in postarea NATO…

- Nava rusa de patrulare Vasili Bikov a fost observata in timp ce sosea la Sevastopol, dupa ce presa ucraineana a scris, in baza unor informatii furnizate de Marina ucraineana, ca nava a fost scufundata in cadrul unei operatiuni speciale, relateaza AFP. Potrivit AFP, aceasta nava rusa – ”invizibla pe…

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…