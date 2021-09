Jurnal de client la KRUK. De la datornic la bun platnic Numerosi oameni cu datorii au invatat, cat timp au fost clienti KRUK, ca saltul pe care l-au facut de la statutul de datornic la cel de bun platnic fara datorii nu a presupus eforturi supraomenesti. Agentii KRUK le-au fost alaturi in toata perioada de rambursare a datoriei, ajutandu-i inclusiv cu informatii despre cat de important este sa economiseasca.



Cum ajuta economisirea in procesul de plata al datoriilor



Economisirea reprezinta o decizie foarte importanta, fiind un factor esential in plata datoriilor. Din cauza unei educatii financiare precare, multi nu fac diferenta intre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

