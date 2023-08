Stiri pe aceeasi tema

- Melomanii sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un concert de chitara acustica clasica/flamenco alaturi de Andras Vargas. Concertul va avea loc vineri 21 iulie de la ora 19 la Nemesis Art Club. In prima parte a evenimentului artistul va interpreta piese clasice (Bach, Tarrega, Rodrigo) apoi…

- District23 a dat startul celui mai mare Silent Disco din Timișoara, in Piața Unirii. Participanții au ocazia sa asculte in caști muzica Mainstream, Hip-Hop sau Drum&Bass, mixata de trei DJs. Accesul este gratuit.

- Elevii prof.Razvan Nintaș confirma forma buna in care se afla și caștiga meci dupa meci la finala pe țara a Olimpiadei Sportului Școlar, fotbal licee categoria U18. Primul meci, LICEUL TEORETIC CAREI – LPS BANATUL TIMIȘOARA , s-a incheiat cu scorul de 1-0, unicul gol fiind marcat de DOMINIK HALLER…

- „In ziua de 22.05.2023, 22:55:26 (ora Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 10 km.Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita”, anunța INFP.

- Spitalul Municipal și Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara vor beneficia de o finanțare semnificativa pentru a preveni infecțiile nosocomiale. Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența, aceste doua unitați medicale vor primi peste 13,6 milioane de euro.

- Un mare numar de ziariști, majoritatea straini, veniți la Timișoara pentru a descoperi experiența Bienalei Art Encounters, au avut parte de un mic dejun surpriza, cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Jurnaliștii au aflat despre multiculturalitatea, istoria și experiența Timișoarei din istorie chiar…

- Un targ de produse și servicii sustenabile, proiecție de film, vizite pe teren, intalniri intre specialiști, ateliere și degustari de produse. Toate acestea sunt incluse in programul evenimentului Zilele economiei sociale și solidare, ce va avea loc la Timișoara, in perioada 23-28 mai.

- Asociația „Doar Maine” continua seria de ateliere artistice in cadrul proiectului „Post-Educația”, parte a programului de colaborare intre Arad și Timișoara – Capitala Europeana a... The post Arta cu realitate augmentata in spațiul public, la Arad, coordonat de colectivul DARV (Linz, Austria) appeared…