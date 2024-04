Stiri pe aceeasi tema

- A fost identificata oficial cauza starii de rau acuzate de numeroși elevi și profesori de la Colegiul Național „C. D. Loga” din Timișoara. Din datele furnizate de catre Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii «Louis Țurcanu», in urma analizelor pacienților internați, suspiciunea focarului de infecție…

- A fost stabilita cauza intoxicațiilor a zeci de elevi și profesori de la Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Timiș, este vorba de norovirus,. „Din datele furnizate de catre Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu”, in urma analizelor pacienților…

- In noaptea de marți spre miercuri (2-3 aprilie), 86 de elevi si 21 de profesori de la Colegiul „Loga” au ajuns la spital cu dureri abdominale, varsaturi și unii dintre ei cu diaree, spun medicii. 14 copii sunt inca internați la Spitalul de Copii , trei adulți la Spitalul „Victor Babeș".

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a informat, joi, ca a fost confirmata suspiciunea de focar cu Norovirus la Colegiul National ‘C.D. Loga’ din Timisoara, de unde zeci de elevi si cadre didactice au ajuns la spital, in ultimele 48 de ore, cu dureri abdominale, scaune diareice si greturi. La Spitalul…

- Focar de infecție cu Norovirus la Colegiul C.D. Loga din Timișoara, in randul pacienților internați la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu”. Pana in prezent, au fost confirmate 4 cazuri. Ancheta epidemiologica este in desfașurare.

- Medicii de la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara afirma ca doar 14 elevi de la Colegiul National ”C.D. Loga” se mai afla internati in spital, sub supravegherea medicilor, si cel mai probabil vor fi externati in cursul acestei zile. La patru dintre elevi a fost depistata, in analizele efectuate,…

- Zeci de elevi si profesori de la Colegiul National C.D. Loga din Timisoara au ajuns la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” si la Spitalul Municipal din Timisoara, cu simptome de intoxicatie. Nu se cunoaste cauza, mai ales ca unitatea de invatamant nu are cantina, nu este racordata la gazele naturale si…

- Joi, 8 februarie, o delegație a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) – Biroul pentru Romania a venit la Timișoara pentru a se intalni, la prefectura, cu reprezentanții spitalelor și ai unor instituții din județ. Ulterior, a fost organizata și o vizita la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis…