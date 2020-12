Județul în care vor fi permise târgurile de Crăciun Targurile de Craciun vor fi permise in județul Argeș. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș. CJSU Argeș a mai decis ca obiceiurile de sezon, cum ar fi colindul, sa fie permise. Colindul va putea avea loc in județul Argeș dar in anumit condiții. Un grup de colindatori va putea fi format din maxim șase persoane. Cei care pleaca la colindat sunt obligați sa poarte masca și pastreze o distanțp fixica de cel puțin doi metri. Conform Instituției Prefectului Argeș, daca in targurile tematice de Craciun nu vor fi respectate regulile și restricțiile autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a decis marți sa permita organizarea de piete volante specifice sarbatorilor de iarna, precum si desfasurarea obiceiurilor de sezon, transmite Agerpres.

