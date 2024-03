Stiri pe aceeasi tema

- Un centru de cercetare in bio-economie sustenabila a fost inaugurat, vineri, de Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, in localitatea Vladimirescu, in urma unui proiect de 7,5 milioane de euro, aici lucrand peste 30 de cercetatori, unii reveniti in tara dupa ce au lucrat in centre importante din Europa,…

- Suedezii de la Ikea au deja 3 magazine in Romania, doua in București și unul in Timișoara, iar acum au in plan sa construiasca inca un magazin in Iași. Noul magazin Ikea va fi construit in ”capitala Moldovei”, Iașul fiind unul dintre județele din Romania cu o dezvoltare fulminanta, dat fiind ca va fi…

- Centrul de zi si recuperare pentru copii cu dizabilitati mintale “SIMBA” cu o capacitate de 76 de locuri, a fost inaugurat pe strada Tudor Vladimirescu nr. 8-10 din municipiul Arad, facand parte dintr-un proiect mai amplu care a urmarit reabilitarea/ moderizarea/ dotarea centrelor prin care se ofera…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a inaugurat cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara. Centrul se afla aproape de Timișoara, in parcul logistic din Giarmata.

- Noul sediu al Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei este situat in centrul municipiului Galați. Inainte de inaugurare, președintele partidului, Gabriel Oprea, a avut o ședința de lucru cu noua conducere a filialei județene.Gabriel Oprea a ținut sa le aminteasca liderilor de filiala importanța…

- Unitatea de invatamant a fost extinsa, reabilitata si dotata cu laboratoare de informatica si biologie, dar si cu table inteligente in fiecare clasa. Investitia s-a ridicat la un milion si jumatate de euro din fonduri europene, iar lucrarile au durat doi ani. Peste 200 de elevi de clasele 0 – 8 din…

- Compania globala de securitate si aerospatiala Lockheed Martin si Aerostar SA Bacau au inaugurat primul centru de servicii de intretinere, reparatii si revizie (MRO) certificat pentru elicopterul S-70 Black Hawk din Europa. Au participat E.S. Kathleen Kavalec – ambasador al Statelor Unite ale Americii…

- Czigler și Pașcui, reprezentanți de marca pentru județul Satu Mare in competiția mondiala de la Linz Doi tineri talentați din județul Satu Mare, Czigler Albert de la ACS ARMAND SUPUR și Pascui Nicoleta de la CSM VICTORIA CAREI, au fost selectați pentru a reprezenta Romania la primul mare turneu internațional…