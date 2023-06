Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Dana Girbovan, președintele Curții de Apel Cluj și a Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, critica dur declarația ambasadorului SUA Kathleen Kavalec referitoare la instituția prescripției, despre care afirma ca „reflecta o mentalitate straina democrației și statului de drept”.…

- Nicolae Dica, fostul antrenor de la CS Mioveni, i-a raspuns lui Toni Petrea, tehnicianul Chindiei care a declarat dupa partida ce a consemnat retrogradarea targoviștenilor, 2-2 cu FC Voluntari, ca „puteam sa dau și eu bir cu fugiții cu cateva etape inainte, dar nu am facut-o”. ...

- Macron a declarat ca in cadrul Consiliului Europei va fi creat un registru internațional al daunelor produse de Rusia in urma invaziei militare din Ucraina. „Va fi creat un registru international al daunelor cauzate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit cotidianului…

- Ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec, s-a intalnit cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, potrivit unui anunț postat de Ambasada SUA pe pagina ei de facebook. Un element neobișnuit este ca partea romana nu a informat despre acest eveniment nici inainte nici dupa ce s-a desfașurat. Ambasada SUA a postat…

- Ambasadoarea SUA il viziteaza, mai nou, si pe Nicusor Dan, primarul capitalei. Știm ca unii ambasadori dau dispoziții miniștrilor nostri, acum vor sa le dea si primarilor? Au trecut la alt nivel cu "diolomația"?, se intreaba președintele PER, Danuț Pop, dupa ce Kathleen Kavalec s-a intalnit cu Nicușor…

- Avocații romani au obținut o victorie importanta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg (CJUE), cu un impact major pentru activitatea multor companii in Romania. Curtea a decis in 23 martie ca este interzisa suspendarea licenței de funcționare a unei companii ca masura administrativa…

- In Romania sunt prezente in acest moment 960 de companii americane, la care lucreaza aproape 110.000 de persoane, a anunțat noua ambasadoare a Statelor Unite in Romania, Kathleen Kavalec. Ambasadoarea a prezentat aceasta informație in cadrul Adunarii Generale a Camerei de Comert Americana (AmCham) din…

- Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Bogdan Mindrescu a precizat ca a avut discutii, vineri, la Constanta, cu ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, despre rolul portului Constanta in dezvoltarea relatiilor de colaborare romano-americane. In cursul vizitei, Kathleen…