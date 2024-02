Forţa de reacţie a NATO poate intra, staţiona sau tranzita România. Parlamentul, informat de Iohannis Forta de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare, daca va fi cazul, in anul 2024. Președintele Klaus Iohannis a informat printr-o scrisoare Parlamentul cu privire la aceste decizii. Documentul urmeaza sa fie inclus pe ordinea de zi a urmatorului plen comun, pentru informarea Parlamentului. Președintele Iohannis spune ca decizia a fost luata in urma solicitarii NATO, ținandu-se cont de situația din regiune. „In urma analizei solicitarilor NATO si luand in considerare situatia de securitate din regiune, (…) informez… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In scrisoarea pe care Klaus Iohannis a trimis-o Camerei Deputaților și Senatului, președintele invoca “apariția intempestiva a premiselor pentru declanșarea unei crize majore de securitate, cu implicații asupra independenței și suveranitații naționale a Romaniei”. Astfel, Consiliul NATO poate lua decizia…

- Șeful Statului Major al Armatei Romaniei, generalul Gheorghița Vlad, se afla in centrul unei controverse, pe fondul unor declarații publice cu privire la starea Armatei și amenințarile Rusiei. Generalul Vlad va fi audiat astazi de catre senatorii și deputații din comisiile de Aparare ale Parlamentului,…

- Statele Unite au anunțat oficial ca au ramas fara bani pentru Ucraina și nu vor mai putea trimite muniția și rachetele pe care Zelenski le-a cerut. La reuniunea lunara a grupului de sprijin pentru Ucraina – o gaselnița a Casei Albe menita a mai stoarce bani de la fraieri pentru puternicul complet industrial…

- George Simion a mințit cu buna-știința atunci cand a afirmat ca Romania negociaza „garanții de securitate” pentru Ucraina, spune Daniel Ionașcu, președintele Consiliului Național al PUSL.

- Drepturile de pensie ale lucratorilor romani si americani care lucreaza pe teritoriul celuilalt stat vor fi acordate in baza noilor dispozitii incluse in Acordul in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii, arata Legea ce ratifica respectivul acord, promulgata ieri de…

- Portalul specializat in demontarea dezinformarilor, Veridica, scrie un articol despre un fake reluat recent la Tiraspol și raspandit de presa de la Moscova, precum ca președinta Maia Sandu pregatește Republica Moldova de razboi cu Federația Rusa. Narațiunile false propagate de presa din regiunea…

- Rusia reia in forța razboiul cu Ucraina: atacuri puternice raportate in KievRusia a lansat mai multe ”valuri” de drone asupra Kievului, pentru a doua noapte la rand, afirma administratia militara a orasului, citata de BBC, relateaza News.ro.Serghei Popko, seful administratiei, a afirmat ca sistemul…