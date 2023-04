Lovitura sub centura pentru afacerista supranumita „Judecatoarea cu epoleți” Carmen Paștin: instanța a respins, ieri, cererea in care aceasta ataca mai multe ordonanțe de clasare emise de procurori, iar victima ei, designerul Adina Banea, care a fost harțuita ani la rand, ar putea sa o reclame acum pentru „inducerea in eroare a organelor judiciare” - fapta pedepsita cu pana la trei ani de pușcarie.