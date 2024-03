Stiri pe aceeasi tema

- La nivel guvernamental s-au purtat negocieri extinse pentru a se modifica OUG 49/2019 pentru a reglementa transportul de persoane. Conform celor de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), Guvernul va modifica OUG 49 și va institui aceleași obligații pentru…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucatoarea romana de tenis Simona Halep si i-a redus la noua luni suspendarea de patru ani dictata de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

- Primavara incepe cu dreptul pentru unii nativi norocoși. Astrologii au dezvaluit care sunt cele trei zodii care vor da lovitura la bani pana pe 9 martie. Afla cine sunt cei care se bucura de un succes financiar nebun in aceasta perioada. Primavara incepe cu dreptul pentru cațiva nativi norocoși Daca…

- Un criminal in serie care a ingrozit Romania ar putea ieși curand din inchisoare, chiar daca a fost condamnat la detenție pe viata. Judecatorii i-au inlocuit pedeapsa de inchisoare pe viața cu o sentința de 25 de ani de stat in spatele gratiilor. In prima instanța, magistrații au decis ca acestuia…

- Lovitura pentru angajații Transgaz, directorul Ion Sterian anunța ca a amanat comanda pentru telefoanele inteligente care costa peste o mie de euro bucata. Directorul celei mai mari companii care exploateaza gaze susține ca a fost incheiat un contract cadru, dar este posibil ca niciun telefon sa nu…

- Antena 1 va fi gazda Formulei 1 in Romania pentru urmatorii 3 ani, devenind principalul hub pentru acest sport in țara. Cel mai spectaculos sezon din istoria legendara a Formulei 1 va cuprinde 24 de curse și va fi transmis in intregime de posturile Antena 1, Antena Stars și platforma AntenaPLAY. Antrenamentele…

- Ce pedeapsa risca Florin Salam daca polițiștii dovedesc ca a batut-o pe tanara de 23 de ani la hotel. Vești proaste pentru celebrul cantareț de manele. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

- Lovitura de teatru in dosarul in care Claudiu Constantinescu, turdeanul care i-a vandut droguri lui Rareș Cailean, acesta din urma fiind prins cu “marfa” in mașina imediat dupa tranzacție! Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj spun ca procurorii nu au adus suficiente probe care sa demonstreze ca acesta…