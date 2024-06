Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa amane incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a declarat presedintele american Joe Biden, intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca exista "lacune" intre propunerea sa privind armistitiul in Fasia Gaza si cea anuntata vineri de presedintele american Joe Biden, potrivit lui Netanyahu incetarea focului urmand sa fie doar temporara si ea nu va presupune incheierea razboiului…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a cerut joi premierului israelian Benjamin Netanyahu sa "incheie fara intarziere un acord" pentru o "incetare imediata a focului" in Fasia Gaza, relateaza AFP. Proteste masive la Ierusalim fața de guvernul Netanyahu: zeci de mii de oameni au ieșit in strada De asemenea,…

- Israelul va permite livrarea "temporara" de ajutor in Fasia Gaza, asediata si amenintata de foamete, prin portul Ashdod si punctul de trecere Erez, a anuntat vineri biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Israelul va permite livrarea „temporara” de ajutor in Fasia Gaza, asediata si amenintata de foamete, prin portul Ashdod si punctul de trecere Erez, a anuntat vineri biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Cabinetul de razboi a autorizat guvernul „sa ia masuri imediate pentru a creste ajutorul…

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…