Fost agent al Shin Bet. Netanyahu ”distruge„ ţara Un fost agent al serviciului de securitate interna, Gonen Ben Itzhak, devenit o personalitate marcanta a miscarii de contestare a guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu a declarat marti intr-un interviu acordat AFP ca prim-ministrul „distruge” tara. Fostul spion in puternica agentie israeliana de informatii interne Shin Bet denunta in prezent politica premierului israelian. „Netanyahu reprezinta intr-adevar cel mai mare pericol pentru Israel si, credeti-ma, am arestat unii dintre cei mai mari teroristi in timpul celei de-a doua Intifada (miscare de revolta palestiniana)”, marturiseste… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

