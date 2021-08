Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele SUA Joe Biden si-a exprimat sambata ”tristetea” si a promis sprijin pentru Haiti, unde a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,2 care a provocat sute de morti si raniti, relateaza AFP. ”Sunt intristat de cutremurul devastator care a avut loc in Saint-Louis-du-Sud in Haiti in aceasta…

- Cel putin 42 de persoane, intre care 17 de civili si 25 de militari, si-au pierdut viata in incendiile care au devastat nordul Algeriei, in special in Kabilia, au declarat marti autoritatile locale, citand focuri ''de origine criminala'' provocate de un episod de canicula, relateaza…

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a acuzat vineri Statele Unite ca se afla in spatele protestelor antiguvernamentale fara precedent din Cuba si a sustinut ca SUA sunt un ''stat esuat'', dupa ce presedintele american Joe Biden a descris tara condusa de comunisti drept un ''stat esuat'' care ''isi…

- Presedintele SUA a anuntat ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de ani “pentru a construi…

- ​Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi încetinita având în vedere înaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune însa sub semnul întrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a indemnat serviciile americane de informatii “sa isi dubleze eforturile” pentru a explica originea virusului SARS-CoV-2 si a cerut un raport in termen de 90 de zile. Mult timp respinsa de majoritatea expertilor, teoria unui accident de laborator la Wuhan, in…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a multumit presedintelui american Joe Biden pentru rolul sau in reusita initiativei egiptene de mediere a unui incetari a focului in recenta escaladarea a violentelor dintre israelieni si palestinieni, intr-o postare publicata pe Twitter la inceputul zilei…