- Ca urmare a extinderii avertizarii hidrologice, cod portocaliu si galben, emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, ministrul Taacute;nczos Barna a convocat astazi o noua sedinta extraordinara a Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta CMSU la nivelul Ministerului…

- O interpelare parlamentara recenta a unui deputat fost liberal readuce in prim plan o situație extrem de complicata de pe litoralul romanesc al Marii Negre care va genera o mulțime de scandaluri. ”In anul 2021, a existat o mare problema odata cu extinderea suprafețelor de plaja pe litoralul” Deputatul…

- Recent a fost emis un ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție in cazul speciei de urs brun in interesul sanatații și securitații populației și in scopul prevenirii unor daune importante. Practic, este vorba de niște derogari la cota…

- In primele trei luni ale anului 2022, inspectorii din cadrul Administrației Naționale ”Apele Romane” (ANAR) au aplicat, in cadrul a 1883 controale, amenzi in valoare totala de 2.205.000 lei. In plus, au fost inaintate și 4 sesizari catre organele de cercetare penala. Controalele au avut ca obiective…

- Campania se adreseaza tuturor romanilor, fiind prima campanie de acest fel, in care sunt implicate autoritatile centrale si cele locale, precum si asociatiile de profil. Campania a inceput luni, 4 aprilie, si se va desfasura pana pe 4 mai, sub sloganul “Vrem o tara fara deseuri abandonate!”. “Zeci de…

- A treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus – persoane juridice se deruleaza incepand de vineri, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 17,5 milioane de lei pentru Rabla Clasic si 26,5 milioane de lei…

- Irigațiile constituie un subiect fierbinte pentru Romania, in condițiile in care 2022 se anunța un an secetos, ceea ce va afecta serios producția agricola a acestui an. Nu doar ca nu s-a obținut niciun ban din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ba mai mult, pana și pentru banala apa…

- Actiunile de impadurire din acest an vizeaza 7.692 de hectare, din care peste 4.700 de hectare se afla in fond forestier de stat si peste 2.850 de hectare sunt localizate in fond forestier privat, potrivit Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor."La data de 21 martie sarbatorim Ziua Internationala…