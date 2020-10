Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Joaquin Phoenix va interpreta rolul imparatului Napoleon intr-un film regizat de Ridley Scott, care tocmai a incheiat productia „The Last Duel”, cu Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver si Jodie Comer in distributie, informeaza Deadline.„Kitbag”, proiectul cu Phoenix, va fi produs pentru…

- Reprezentanții Poliției anunța intensificarea acțiunilor și verificarilor in perioada urmatoare. Motivul este creșterea numarului cazurilor de Covid-19. Aceștia recomanda cetatenilor sa „pastreze distanțarea fizica, sa poarte masca de protecție, sa respecte modul de organizare a evenimentelor si numarul…

- Clint Eastwood, in varsta de 90 de ani, pregateste un nou film, "Cry Macho", pe care il va produce, regiza si in care va juca, potrivit mass-media americane.Data inceperii filmarilor sau lansarea in salile de cinema nu au fost anuntate, dar "Eastwood a inceput deja sa caute locuri pentru filmari",…

- Reuniti in noiembrie anul trecut in "The Irishman" de Martin Scorsese, Al Pacino si Robert De Niro vor lucra din nou impreuna in filmul regizat de Ridley Scott. Potrivit informatiilor Deadline, cele doua staruri sunt in negocieri pentru a se alatura distributiei "Gucci", un thriller despre asasinarea…

- Pandemia de COVID continua sa faca victime in intreaga lume. De aceasta data, in Italia, un roman a luat la bataie un polițist dupa ce acesta a incercat sa ia o masura care se aplica de regula pentru a preveni infecția cu noul coronavirus. Un roman din Italia a devenit subiect de presa dupa ce Articolul…

- Studioul Disney negociaza cu Tom Hanks pentru ca actorul american sa-l interpreteze pe Geppetto, intr-o noua ecranizare a basmului "Pinocchio", care va fi regizata de Robert Zemeckis, au informat miercuri publicatii de specialitate preluate de EFE. Tom Hanks s-ar fi aratat interesat sa…

- Pandemia de coronavirus a blocat mare parte a acestui sezon și continua sa afecteze tenisul in intreaga lume. Ion Țiriac a anunțat ieri, printr-un comunicat, ca autoritațile locale i-au recomandat sa nu organizeze turneul de la Madrid. Miliardarul roman, patronul competiției din Spania, spunea ca va…

- ”Intr-o luna pandemia se va termina”. Cea mai buna veste data de un cercetator roman. Pe ce se bazeaza Un cercetator roman vine cu vești imbucuratoare. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Acesta susține ca pandemia…