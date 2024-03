Noua modă, cina în spațiu. Cât costă ”Se poarta” cina in spațiu! SpaceVIP , companie de turism spațial de lux, a anunțat deschiderea comenzilor pentru cei care iși doresc sa ia masa in spațiu. Dupa experiențe culinare pe fundul oceanului, in varful munților, sau agațați de brațul unei macarale, o companie care ofera servicii de lux promite o experiența cu totul speciala. SpaceVIP a angajat un renumit bucatar danez cu o stea Michelin pentru a alcatui și gati un meniu in spațiul cosmic. Conform documentelor puse la dispoziția celor interesați, noua experiența propusa de SpaceVIP include o calatorie de cateva ore cu un balon spațial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

