- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mircea Fechet a precizat ca dezbaterile privind noul Cod silvic, in comisiile de mediu ale celor doua Camere reunite continua si a reiterat ca „accesul cetatenilor in padure trebuie sa fie liber, nerestrictionat”. „Chiar daca exista riscul ca unii sa mai uite…

- ”Continuam proiectul cu finantare europeana de eficientizare energetica a Spitalului Clinic de Recuperare. In valoare totala actualizata de 40.108.596,52 lei (circa 9 milioane de euro), proiectul presupune termoizolarea anvelopei, eficientizarea sistemului actual de producere a energiei pentru incalzire…

- ”Mobilizare buna pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitesti (DX12)! Constructorul roman (Spedition UMB) a reluat lucrarile in santier si a ajuns la un stadiu fizic de 48%”, a scris, sambata, pe Facebook, directorul CNAIR. Cristian Pistol precizeaza ca tronsonul de 31, 82 km (Colonesti – Oarja),…

- „Mobilizare buna pe santierul drumului expres Braila-Galati! Lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 80%, iar constructuctorul roman (Spedition UMB) monteaza grinzi la structura complexa de pe traseul drumului expres. Aceasta structura, formata dintr-un viaduct care traverseaza denivelat calea ferata…

- Mircea Fechet a vorbit, joi seara, la Digi 24, despre Programul Rabla Plus, care a suscitat un interes mai mic din partea persoanelor fizice, avand in vedere ca subventia a scazut: ”Era de asteptat ca odata scazuta subventia sa avem o usoara atenuare in numarul de autovehicule achizitionate de persoanele…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Compania, care detine aplicatia de mesagerie foto Snapchat, s-a straduit de mult sa-si transforme popularitatea in randul utilizatorilor tineri intr-o crestere constanta a veniturilor si sa concureze cu rivali mai mari, cum ar fi Meta Platforms, proprietarul Facebook, care a emis joi primul sau dividend,…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna decembrie cu 9 puncte la valoarea de 56,6 puncte. Aceasta situatie s-a datorat majorarii ambelor componente ale indicatorului”, arata asociatia. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2025)…