- Cercetatorii au eliminat HIV din celule in laborator, succes care ofera sperante pentru un tratament, informeaza DPA, conform Agerpres. Utilizand o tehnologie de editare genetica denumita Crispr-Cas, care a castigat premiul Nobel in 2020, oamenii de stiinta au reusit sa tinteasca ADN-ul HIV, indepartand…

- Mihaela și Cristi Borcea au avut o casnicie care a durat 23 de ani, insa au pus punct mariajului in urma cu aproape 13 ani. Fosta soție a omului de afaceri a facut dezvaluiri despre relația pe care o are in prezent cu acesta, dar și cum se ințelege cu Alina Vidican și Valentina Pelinel.Mihaela Borcea,…

- CSM Lugoj a reușit sa obțina o victorie de senzație impotriva echipei CSM București, in cadrul etapei a 19-a din Campionatul Diviziei A1 la volei feminin. Meciul s-a incheiat cu scorul de 3-2, dupa un duel plin de dramatism și intensitate. Fara capitanul echipei, Silvija Popovic, accidentata, tanara…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Meiji din Tokyo a creat pentru prima data in Japonia, alaturi de compania americana de biotehnologie eGenesis, porci modificati genetic pentru transplanturi de celule si organe la om.

- Este doliu in lumea sportului. Unul dintre cei mai mari atacanți ai lui Dinamo, Gheorghe Iamandi a incetat din viața. Vestea morții sale a fost data de catre Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo. Gheorghe Iamandi a jucat pentru Dinamo in sezonul 1983-1984, cand alb și roșii au reușit sa…

- SEMNE DE INTREBARE…Profesoara Lenuta Damian reuseste sa puna pe jar intreg invatamantul vasluian. Pe langa presupusul fals al diplomei de studii, anchetat acum de politisti, noi semne de intrebare au inceput sa apara. Unul dintre ele este legat de modul in care a reusit sa obtina gradul didactic II,…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția asupra sindromului cladirii bolnave (Sick building syndrome). Acest sindrom este provocat de nivelul ridicat de praf, de ventilația deficitara (in școli, birouri etc.), de prezența mucegaiului, de expunerea la formaldehida, la azbest etc. Potrivit specialiștilor,…

- Cercetatorii au analizat deplasarea solului cauzata de dezastrul natural cu ajutorul fotografiilor facute din aer, potrivit agenției AFP preluata de News.ro.Studiul, realizat de o echipa de cercetatori condusa de un profesor de la Facultatea de Studii Avansate a Universitatii din Hiroshima, a analizat…