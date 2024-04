Stiri pe aceeasi tema

- Cele 60 de zile ale prohibiției generale pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial pe apele interioare sunt stabilite in perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv, potrivit Ordinului nr. 561/2023/11/2024. In aceasta perioada, jandarmii damboviteni vor intensifica acțiunile punctuale in habitatele…

- Un grup de prieteni potrivit, un comportament adecvat la școala și consecințele consumului de substanțe interzise – sunt doar trei dintre aspectele aduse in discuție de jandarmii dambovițeni pe timpul unei acțiuni informativ-preventive ce a avut loc la Liceul Teoretic “I.C. Vissarion” din orașul Titu.…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat o persoana care oferea spre vanzare pește din portbagajul autoturismului, pe o strada din localitatea Braniștea. Jandarmii au confiscat cantitatea de 74 kg de pește din specia crap, iar barbatului, in varsta de 45 de ani,…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o acțiune pentru descurajarea și sancționarea conducatorilor auto care se urca la volan, deși au consumat alcool ori substanțe interzise. In cadrul controalelor efectuate pe drumurile publice din județ, polițiștii…

- In Targoviște, in parcarea unui centru comercial, jandarmii dambovițeni au descoperit o femeie care pretindea ca are deficiențe de auz și vorbire, pentru a-i convinge pe cei din jur sa o ajute cu bani. Le-a atras atenția jandarmilor prin faptul ca prezenta trecatorilor un formular ce parea a fi falsificat,…

- Jandarmii dambovițeni au depistat astazi, 22 martie a.c., in apropierea unui centru comercial din Targoviște, o femeie care pretindea ca este surdomuta și solicita bani trecatorilor, sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, aflat …

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat pe o strada din localitatea Ghirdoveni, un barbat in varsta de 40 ani, care comercializa ilegal pește din portbagajul autoturismului. Jandarmii au confiscat cantitatea de 85 kg de pește, din speciile crap, caras și chefal,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au desfașurat șapte acțiuni in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri cu atribuții in domeniu, pentru creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice, combaterea infracționalitații și asigurarea unui climat de ordine…