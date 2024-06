In perioada 10 iunie – 17 iunie 2024, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 286 evenimente: 26 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 19 evenimente rutiere, 10 acțiuni pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, 26 actiuni la alte situatii de urgenta (deblocari […] Articolul 286 de intervenții au avut pompierii dambovițeni in ultima saptamana a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .