Artistul, DJ-ul și producatorul James Carter (cu 9 milioane de ascultatori lunar) cu sediul in Berlin lanseaza “Tomorrow” – o piesa dance-pop de vara cu un sound foarte captivant, redat de vocea lui Tom Martin. ,,Gandiți-va cum suntem purtați de lumina orașului și ne simțim ca și cum am straluci și timpul incetinește. Aceasta piesa este despre trairea in prezent, despre entuziasmul momentului și crearea amintirilor care raman cu noi pe tot parcursul nopții.” ne spune James Carter. Dupa impactul pozitiv al single-ului “Can’t Forget You” alaturi de Ofenbach și James Blunt (artist și compozitor premiat…