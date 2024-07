Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Akcent lanseaza o noua melodie, "Hearts in Stereo", dupa succesul inregistrat cu piesele "That's my name", "Kamelia" si "Kylie", informeaza un comunicat Roton Music transmis vineri AGERPRES.

- Melodia ”Da-ma mama dupa Iurea” interpretata de Magnat și Feoctist a devenit intr-un scurt timp virala pe internet și s-a transformat intr-un imn ne declarat al Republicii Moldova. Insa succesul inregistrat de baieți, l-a scurt timp dupa apariție, a fost umbrit de un val de critici datorita faptului…

- Creștere semnificativa a ratei de promovare la Bacalaureat 2024: 76,4% dintre elevi au obținut succesul Creștere semnificativa a ratei de promovare la Bacalaureat 2024: 76,4% dintre elevi au obținut succesul Astazi, pe 8 iulie, au fost publicate rezultatele sesiunii de Bacalaureat iunie-iulie 2024.…

- In industria romaneasca a fost inregistrat un avans de 7,1 la suta al afacerilor, in primele patru luni din 2024. Creșterea s-a datorat avansului inregistrat de industria bunurilor de capital, unde avansul a fost de peste 13 la suta. Aceasta industrie include de la fabricarea de usi si ferestre din…

- Primele zile ale verii anului 2024 vor aduce schimbari importante in viața unor nativi norocoși. Astrologii au dezvaluit care sunt cele trei zodii care vor straluci toata luna iunie. Nu au cum sa dea greș in urmatoarele saptamani, vor da lovitura pe mai multe planuri. Nativii care incep vara cu dreptul…

- Deficitul bugetar a inregistrat o creștere semnificativa in luna aprilie, ajungand la aproximativ 17 miliarde de lei. Aceasta evoluție vine in urma plații anticipate a pensiilor pentru luna mai, fapt ce a determinat incadrarea in cheltuielile lunii aprilie a costurilor aferente pensiilor pentru doua…

- Ideea piesei „Omule, cat mai poți?“ ce urmeaza a fi lansata de Eugenia Nicolae și Sișu poate fi atribuita unei provocari lansate de artista pe TikTok, care a generat un interes neașteptat din partea publicului și a devenit virala inainte de lansarea oficiala.

- Twocolors colaboreaza cu Roe Byrne pentru “Stereo”. Piesa este o infuzie de talent și inovație, combinand melodiile electronice inalțatoare cu vocea captivanta a lui Roe Byrne, promițand ca va prelua topurile dance din intreaga lume. Aceasta colaborare marcheaza o piatra de hotar semnificativa pentru…