Izolarea socială și singurătatea au efecte devastatoare asupra inimii și creierului Potrivit unui comunicat al American Heart Association, publicat saptamana trecuta, izolarea sociala și singuratatea ar crește riscul de criza cardiaca și accident vascular cerebral. Pentru inceput trebuie facuta distincția intre singuratate și izolare sociala. Astfel, izolarea sociala se caracterizeaza prin absența interacțiunii sociale periodice, in timp ce singuratatea este mai curand o emoție. Astfel, o persoana poate fi inconjurata de multe alte persoane și totuși sa fie singura. Totuși, niciuna din aceste situații nu este benefica pentru organism. Peste patruzeci de ani de cercetari au demonstrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care dorm des pot dezvolta hipertensiune arteriala sau accident vascular cerebral. Studiu Persoanele care dorm des au șanse mai mari de a dezvolta hipertensiune arteriala și de a suferi un accident vascular cerebral, a constatat un nou studiu al cercetatorilor din Tucson, Arizona, potrivit…

- Un barbat de 54 de ani din judetul Maramures, care conducea un TIR fara sa-și dea seama ca facuse un accident vascular cerebral, a fost tras pe dreapta la timp de politisti, seara trecuta, pe DN 2, judetul Neamt. Alarma a fost data prin 112 de alti soferi, care au observat cum camionul se deplaseaza…

- Lipsa vitaminei D ar putea duce la demența, avertizeaza un grup de cercetatori australieni, subliniaza doctorul Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistica medicala, referindu-se la un studiu efectuat in premiera la Universitatea din Australia de Sud. „Cercetatorii au descoperit o asociere intre…

- Jurnalistul sportiv Ovidiu Ioanițoaia este internat la Spitalul Universitar din București, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. El are acum o stare de sanatate buna, dar este ținut sub observație de medici. Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a facut un accident vascular cerebral și a fost adus…

- Comentatorul și omul de televiziune Ovidiu Ioanițoaia a ajuns de urgența la spital, noaptea trecuta. Barbatul se afla in vacanța in Bulgaria, moment in care s-a simțit rau. La unitatea medicala a aflat ca a facut un accident vascular cerebral!

- Un accident vascular cerebral apare atunci cand un vas de sange (o artera) care furnizeaza sange la nivelul unei zone a creierului se sparge sau este blocat de un cheag sangvin. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- „Eroii FAST”, o campanie premiata care promoveaza educația și conștientizarea simptomelor accidentului vascular celebral in randul copiilor, a reușit sa obțina un titlu Guiness World Records, potrivit Hotnews. „Eroii FAST’’ este o campanie de educație pentru sanatate, adresata copiilor din intreaga…

- Thomas Markle, tatal ducesei de Sussex, Meghan Markle, a suferit un accident vascular cerebral major și primește tratament de urgența intr-un spital american. S-a intamplat chiar cu cateva zile inainte sa calatoreasca la Londra, pentru a-și cunoaște nepoț