Stiri pe aceeasi tema

- Emily Istrate a devenit cunoscuta publicului datorita celui mai nou single al ei, „In mintea mea”, melodie care e difuzata deja la radio și care și peste 400.000 de vizualizari pe Youtube. Tanara e originara din Republica Moldova, insa iși dorește o cariera in Romania. Emily Istrate a fost acceptata…

- Dupa zeci de ani de cand romanii pleaca masiv la lucru in strainatate, mai ales in Europa de Vest, și trimit bani rudelor ramase acasa, piața muncii din Romania devine, la randul sau, sursa de venit semnificativa pentru muncitori straini, in special din Asia, dar și din Republica Moldova. Asta observa…

- Dan Cadar, un jurnalist specializat in tehnologie din Romania, a impartașit o parte din experiențele sale de vacanța petrecuta in Italia pe canalul sau de Youtube. Romanul a relatat ca pe o plaja din Portofino situata in nord-vestul Italiei i s-a cerut o suma de 75 de euro pentru a sta pe un singur…

- Un sistem de control digital care monitorizeaza timpul de lucru al conducatorilor auto, distanța parcursa, perioada de odihna zilnica și saptamanala, viteza vehiculului, punctul de plecare, identitatea conducatorului, precum și incalcarile acestuia a fost testat in Republica Moldova, scrie Ziarul Național.…

- Premierul Dorin Recean urmeaza sa efectueze simbata o vizita la București, unde are planificata o intrevedere cu noul prim-ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, anunța presa din Romania. "In calitate de prim-ministru, primul oficial strain cu care se va intilni va fi Dorin Recean, omologul sau din Republica…

- O serie de discuții s-au angrenat la intalnirea dintre Mircea Geaona, secretarul general adjunct al NATO, și Jakov Milatovic, președintele Muntenegrului. Muntenegru are un rol esențial in Balcanii de Vest, promovand stabilitatea și pacea, iar acest lucru este și mai important in perioadele cu tensiuni…

- Sambata și duminica in masivul Bucegi din munții Carpați a avut loc ediția cu numarul 8 al competiției de alergare de anduranța Transylvania 100k ultra, unul dintre cele mai complicate ultra-maratoane montane din Europa. Startul și finișul competiție au fost, in mod tradițional, in curtea Castelului…

- Danemarca ar vrea sa gazduiasca in iulie un summit pentru pace intre Ucraina si Rusia, insa o astfel de reuniune ar avea nevoie de implicarea Indiei, Chinei si Braziliei, a declarat luni ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Ecaterina Andronescu…