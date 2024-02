Stiri pe aceeasi tema

- „E o perioada in care lucrurile care tin de Armata genereaza astfel de preocupari. Serviciul militar obligatoriu este exclus (...) nu exista nicio discutie la momentul acesta in acest sens”, a declarat, luni seara, la un post TV, Angel Tilvar.Ministrul a explicat, insa, ca se pune in discutie existanta…

- Liderul AUR ,George Simion, vrea introducerea serviciului militar obligatoriu: „Avem stipulat in programul de guvernare AUR” George Simion sustine initiativa sefului Statui Major al Armatei si pluseaza astfel incat serviciul militar sa fie obligatoriu, nu voluntar pentru tinerii din Romania. Romania…

- PLANURI… Seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, a afirmat ca se doreste introducerea unui serviciu militar voluntar, care vizeaza tinerii intre 18 si 35 de ani, care doresc sa imbrace haina militara. El a mentionat ca trebuie gasite instrumentele necesare pentru a avea o populatie…

- Noul șef al Statului Major al Apararii, general-locotenent Gheorghita Vlad, susține ca romanii trebuie sa fie ingrijorați și sa se pregateasca de razboi, pentru ca Rusia nu se va opri in Ucraina daca va caștiga. Zilele trecute, premierul Ciolacu transmite un mesaj total opus.„Populația din Romania,…

- CARAȘ-SEVERIN – De sus, proiectul se vede bine și pare simplu. Președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, e de parere ca 20.000 de schiori ar putea veni in zona, renunțand sa mai ia drumul stațiunilor turistice din Europa. Asta ar putea insemna o industrie turistica cu 40.000 de locuri de cazare…

- Peste 65.000 de operatori economici s-au inregistrat pana acum in platforma sistemului garantie-returnare, potrivit datelor facute publice de reprezentanții companiei ce administreaza sistemul, la o saptamana de la intrarea sa in vigoare. Directorul general al RetuRo, Gemma Webb, a spus ca sistemul…

- Romania va putea recicla cu pana la 80% mai mult in urmatorii ani, prin proiectul SGR! Romania va putea recicla cu pana la 80% mai mult in urmatorii ani, prin proiectul SGR! Romania poate obtine un avans de reciclare cu pana la 80% in urmatorii ani, prin implementarea si functionarea corespunzatoare…