- Grupul UniCredit inchide 450 de sucursale si va da afara 6.000 angajati, in Italia, in contextul in care Jean Pierre Mustier, CEO-ul UniCredit, pune in aplicare planul de a restructura cea mai mare banca italiana, scrie Bloomberg. Concedierile de la UniCredit si inchiderile de sucursale ar trebui finalizate…

- Daimler concediaza mai mulți angajați decat anunțase inițial. 15.000 de locuri de munca, eliminate Producatorul automobilelor marca Mercedes-Benz intentioneaza sa elimine 15.000 de locuri de munca la nivel mondial, un numar semnificativ mai mare decat estima initial, informeaza un articol publicat luni…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Salaj a luat decizia sa scoata la patrulare cei trei caini de serviciu pe care ii are, in contextul in care institutia se confrunta cu o grava criza de personal, cu o lipsa de 150 de angajati, informeaza Agerpres. Nu mai puțin de 10% din polițiști sunt in concediu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, duminica, chestionata despre posibilitatea ca PNL sa suțina un candidat din afara partidului, pentru Primaria Capitalei, ca „exista o discuție in acest gen”, dar personal, ea nu crede ca lucrurile vor merge in aceasta direcție.„Așteptam sondajele…

- Oferta angajatorilor din județul Olt, inregistrata de serviciul public de ocupare, cuprinde 133 de locuri de munca vacante. Cea mai mare parte dintre acestea, 90 mai exact, sunt in trei fabrici de confecții din textile din Slatina (cate 30 de locuri vacante la fiecare). Se cauta, de asemenea, 6 brutari,…

- Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi finalizata pana in vara, urmand sa fie concediate peste 2.000 de persoane, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu, precizand ca odata cu informatizarea institutiei nu va mai fi nevoie de atat de mult personal.

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat marți seara ca are in plan finalizarea informatizarii ANAF pana la jumatatea anului 2020, urmand in proces ca circa 2.150 de posturi din ANAF sa fie eliminate, din care 150 de conducere."Reorganizarea ANAF inseamna de asemenea eliminarea…

- În cadrul Capital Markets Day din Londra, Unicredit își prezinta noul plan de afaceri, care propune sa genereze 16 miliarde de euro pentru acționari în perioada 2020-2023 și sa creasca distribuția de capital cu 40% pâna în 2019, relateaza Corriere della Serra, potrivit…