Italia și Elveția înăspresc restricțiile Premierul italian Giuseppe Conte a dat primarilor puterea de a inchide piețele publice de la ora 21:00, desvaluind, duminica, un pachet suplimentar de masuri pentru a incerca sa opreasca o creștere accentuata a cazurilor COVID-19. Elveția a anunțat, de asemenea, obligația la nivel național de a purta maști și interzicerea adunarilor publice la scara larga, […] The post Italia și Elveția inaspresc restricțiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații care au inițiat proiectul de modificare a Legii 544/2001 iși vor retrage semnaturile, PSD nesusținand aceasta inițiativa: „Nu e o prioritate”. „Referitor la propunerea legislativa privind modificarea legii 544, PSD nu susține aceasta inițiativa. Semnatarii din partea PSD iși vor retrage…

- Mai mulți deputați PSD și PNL vor sa ingradeasca accesul la informații de interes public prin impunerea de taxe discreționare, dar și prin a le oferi posibilitatea autoritaților sa refuze sa transmita informații de interes public daca sunt solicitate „cu rea credința”. O inițiativa legislativa inregistrata…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…

- Ședința de Guvern de luni a inceput cu un dialog festiv, ca in prima zi de școala, intre premierul Ludovic Orban și ministrul educației, Monica Anisie, in care primul s-a aratat mulțumit de pregatirile facute in toata țara, iar a doua a prezentat o statistica la nivel național. In timp ce in țara au…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Potrivit acestuia, toate cererile “sunt in procesare”, iar…

- Premierul Italiei si sase ministri sunt cercetati penal pentru cum au gestionat pandemia de coronavirus. Cabinetul condus de Giuseppe Conte a fost anunțat, joi, ca va fi anchetat cu privire la felul cum a gestionat criza sanitara in ultimele luni. Procuratura Romei a deschis aceasta ancheta la sesizarea…

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgența, descoperind prejudicii de sute de milioane de lei. Documentul aprobat de Plenul Curții prin Hotararea nr. 387/2020 are la baza un control amplu, desfașurat in perioada mai-iulie…

- Guvernul italian a prelungit pana la 7 septembrie masurile menite sa stopeze raspandirea noului coronavirus, potrivit unui decret emis de premierul Giuseppe Conte (foto) vineri noaptea. Astfel, oamenii vor trebui sa poarte in continuare masca in locurile publice, sa respecte distanta fizica, iar adunarile…