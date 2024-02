VIDEO. Momente de groază într-un tren din Elveția. Mai mulți călători au fost luați ostatici (Video) Un barbat inarmat cu un topor și un cuțit a luat ostatici 15 persoane dintr-un tren care circula prin vestul Elveției. pic.twitter.com/Q6hawl9xoI — hasanml (@Xilifok) February 8, 2024 Trenul leaga Yverdon de Sainte-Croix, iar evenimentul s-a petrecut joi seara tarziu, noteaza AFP. Ostaticii erau 14 pasageri si mecanicul trenului. Autorul luarii de ostatici a fost […] The post VIDEO. Momente de groaza intr-un tren din Elveția. Mai mulți calatori au fost luați ostatici (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

