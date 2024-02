Stiri pe aceeasi tema

- The United Nations humanitarian chief warned of catastrophe if countries don’t resume funding for the main relief agency in the Gaza Strip, after assistance was paused over Israeli allegations that some of its employees took part in the October 7 attack by Hamas, according to Bloomberg. Aid for Gaza…

- Armata Israelului iși menține atacurile asupra Fașiei Gaza, in ciuda intensificarii apelurilor internaționale de a reduce victimele civile și de a aborda o catastrofa umanitara in creștere. In centrul orașului Rafah, in sudul Fașiei, 24 de persoane au fost ucise intr-un atac israelian care a lovit doua…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a mizat pe faptul ca o organizație Hamas puternica, dar nu foarte puternica, ar pastra pacea și ar reduce presiunile pentru crearea unui stat palestinian viabil, potrivit unei investigații publicate duminica de New York Times. Incercarea lui lui Netanyahu de a-și ”cumpara…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele reduse din Cisiordania sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la putere, in opozitie cu pozitia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele reduse din Cisiordania sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la

- Elon Musk, cel mai bogat om din lume, l-a insoțit pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu intr-o vizita la kibbutzul Kfar Aza, care a fost atacat de militanții Hamas pe 7 octombrie. Vizita a avut loc loc in urma controversei legate de recenta susținere de catre Musk a unei postari antisemite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a refuzat sa raspunda daca isi asuma responsabilitatea pentru ca nu a reusit sa previna atacurile teroriste din 7 octombrie, spunand ca va fi timp pentru astfel de intrebari ”dificile” dupa ce razboiul se va incheia, potrivit CNN. Intr-un interviu acordat postului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ridicat mai multe semne de intrebare cu privire la viitorul Fașiei Gaza, afirmand ca Autoritatea Palestiniana, in forma sa actuala, nu ar trebui sa preia conducerea enclavei de coasta, relateaza Reuters.Israelul a jurat sa distruga gruparea palestiniana Hamas,…