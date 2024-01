Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Targoviște – Dambovița: Atenție la temperaturile scazute,inchideți cișmelele din curte The post Compania de Apa Targoviște – Dambovița: Atenție la temperaturile scazute,inchideți cișmelele din curte first appeared on Partener TV .

- Marți, 2 ianuarie, polițiștii rutieri din județul Dambovița vor monitoriza din nou circulația pe șosele, iar șoferii care circula cu viteza excesiva risca amenzi și chiar reținerea permisului. Nici astazi, in prima zi din 2024, conducatorii auto care au circulat cu viteza mare nu au fost iertați de…

- MARE ATENȚIE ! Toate aparatele RADAR SUNT la DATORIE pe toate șoselele din Dambovița. Vezi unde sunt amplasate RADARELE pe 1 ianuarie 2024, in județul Dambovița: DJ 710A – Iedera DJ 702 A Crangurile – Valea Mare DN 7 – Gaești – Valea Mare DN 61 Gaești – Corbii Mari DN7 – Lungulețu – Titu [...] The…

- Administrația locala de la Vulcana Pandele a sarbatorit cum se cuvine 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Manifestarile au debutat inca decla primele ore ale dimineții, nu au lipsit invitații, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. La Monumentul Eroilor din fața Primariei, a avut loc o slujba…

- INCENDIU LA CREVEDIA: Arde o hala de la Ferma de pui, acționeaza pompieri de la Garda de Intervenție Cornești cu doua autospeciale de stingere, Garda de Intervenție Racari cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospeciala pentru intervenție și salvare…

- ATENȚIE! CONDIȚII DE IARNA PE UNELE DRUMURI DIN ȚARA, ninge abundent pe mai multe sectoare de drum național din nordul județului Harghita: The post ATENȚIE! CONDIȚII DE IARNA PE UNELE DRUMURI DIN ȚARA.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Iata cum vor arata cardurile pentru tichetele educaționale, in județul Dambovița 11.500 de copii vor beneficia de aceste tichete. The post Iata cum vor arata cardurile pentru tichetele educaționale first appeared on Partener TV .

- Judecatoria Targoviște se va muta in noul sediu, icepand cu data de 20 noiembrie 2023, Judecatoria Targoviste isi va desfasura activitatea in noul sediu din Bulevardul Independentei, nr. 34, Targoviste, județul Dambovita. Avand in vedere activitatea de mutare a sediului Judecatoriei Targoviste din…