- Un incendiu de vegetație a izbucnit, vineri dupa-amiaza, in satul Manga, comuna Voinești. Focul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ un hectar, potrivit ISU Dambovița. Mai mult de atat, a fost identificata o persoana cu arsuri. Aceasta a fost asistata medical la fața locului, iar ulterior, victima…

- Atenție, șoferi! Tot județul Dambovița este impanzit de radare astazi, 11 februarie 2024 The post Atenție, șoferi! Tot județul Dambovița este impanzit de radare astazi, 11 februarie 2024 first appeared on Partener TV .

- Ziua de sambata a fost una de foc pentru pompierii dambovițeni! Aceștia au fost nevoiți sa intervina stingerea mai multor incendii de vegetație uscata, izbucnite in mai multe localitați din județul Dambovița. Numeroși pompieri au fost mobilizați pentru lichidarea focurilor izbucnite in localitațile…

- Controale pentru verificarea legalitații transportului de material lemnos in județul Dambovița, la data de 3 februarie a.c., in intervalul orar 14:30-20:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești impreuna cu cei de la Secția nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare au organizat o acțiune In urma activitaților…

- Un incendiu de vegetație uscata și gunoi menajer s-a produs, sambata dupa-amiaza, in comuna Petrești. Dupa minute bune de lupta cu flacarile, incendiul a fost lichidat. Potrivit ISU Dambovița, a ars o suprafața de 200 de metri patrați de vegetație uscata și aproximativ 1000 kg de gunoi menajer. Pentru…

- STOP DROGURILOR! Ultimii ani ne-au aratat cat de grave pot fi consecințele consumului de droguri, cat de mult afecteaza sanatatea și bunastarea oamenilor, cum pot destrama familii și comunitați. Implicarea instituțiilor statului in acțiuni de informare, prevenție și reducere a consecințelor este esențiala…

- Un incendiu violent a izbucnit, joi seara, la o anexa gospodareasca, din comuna Vulcana Bai. O persoana care a suferit arsuri la membrele superioare a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. La sosirea echipajelor s-a constatat ca incendiul se manifesta la o anexa pe o suprafața de aproximativ…