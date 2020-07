Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile de noapte si discotecile din interior din Bulgaria se vor inchide, spectatorii nu vor mai avea acces la evenimente sportive si toate adunarile publice vor fi limitate la 30 de persoane, in contextul in care noile cazuri de coronavirus s-au inmultit semnificativ, a declarat ministrul Sanatatii,…

- Ministerul Sanatatii a atribuit marți un contract pentru furnizarea de maști persoanelor defavorizate, deși președintele Klaus Iohannis afirma, in urma cu o saptamana, ca produsele au fost distribuite deja in mare masura. Ministrul Nelu Tataru sustinea, marți, ca la prima licitatie nu a iesit niciun…

- Comisia stiintifica anti-Covid propune ca persoanele asimptomatice infectate cu noul coronavirus sa nu mai stea in spital pana la negativarea a doua teste, asa cum se intampla in prezent. Potrivit propunerii, persoanele asimptomatice, infectate cu coronavirus ar trebui sa stea in spital intre opt și…

- Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, despre declaratiile liderului PSD cu privire la sesizarea CCR pe motiv ca Guvernul a decis sa anunte Parlamentul cu privire la prelungirea starii de urgenta, fara a cere un vot din partea senatorilor si deputatilor, purtatorul de cuvant al social-democratilor,…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Daca va fi promulgata de seful statului, Guvernul va fi obligat sa aplice majorarea, deși liderul deputaților liberali a declarat, la scurt timp dupa…

- Comitetul pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale urmeaza sa explice marți presupuse incalcari ale legislației UE privind timpul de munca, sanatatea și siguranța lucratorilor transfrontalieri, se arata intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, prin care se anunța dezbateri live…

- Curtea Suprema a Israelului a ordonat, duminica seara, inghetarea supravegherii pe telefoanele mobile de catre serviciul de securitate interna Shin Bet a persoanelor contaminate cu noul tip de coronavirus, suspendand legislatia ce ar permite utilizarea limitata a acestei urmariri, informeaza luni dpa,…