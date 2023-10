Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) transmite, sambata dimineața, ca l-au ucis pe seful fortelor aeriene al Hamas, Murad Abu Murad, intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii, potrivit www.haaretz.com.

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona in 24 de ore, adica pana sambata dimineața. Forțele de Aparare israeliene au transmis sambata ca au observat „o mișcare semnificativa a civililor palestinieni spre sud”, acuzand in același timp Hamas ca incearca sa impiedice evacuarile.…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…