- Statele Unite au pus capat, joi, speranței firave a palestinienilor de a deveni membri cu drepturi depline la ONU, printr-un veto in Consiliul de Securitate cererii palestiniene, criticata de Israel, transmite vineri AFP, potrivit Agerpres.

- Statele Unite au pus capat joi visului palestinienilor de a deveni membri cu drepturi depline ai ONU, opunand, fara surpriza, dreptul veto in Consiliul de Securitate unei cereri criticate de aliatul lor israelian in plin razboi in Gaza, potrivit AFP. Ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield…

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa voteze, vineri, in privinta cererii statului palestinian de a fi primit ca membru cu drepturi depline al organizatiei, au declarat mai mulți diplomați pentru Reuters. Se asteapta ca Statele Unite, aliate cu Israelul, sa blocheze demersul, deoarece acesta ar…

- Ambasadorul Israelului la ONU a denuntat luni cu virulenta cererea palestiniana de aderare la organizatia internationala, intr-un moment in care Consiliul de Securitate incepe oficial sa examineze aderarea Palestinei ca membru cu drepturi depline.

- Consiliul de Securitate al ONU va incepe sa discute recunoașterea Palestinei ca stat membru al ONU – nu doar ca observator, așa cum este in prezent. Reprezentantul permanent al Statului Palestina la ONU, Riyad Mansour, i-a adresat, la data de 2 aprilie 2024, o scrisoare secretarului general al ONU,…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta, incepand de luni, problema recunoasterii Palestinei ca stat membru, nu doar cu statut de observator al Natiunilor Unite, proces care ar putea dura cateva saptamani.

- Israelul nu va pune capat razboiului sau in Fasia Gaza pana cand Hamas nu va elibera ostaticii, a declarat luni la Washington ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a votat pentru o "incetare a focului imediata", potrivit AFP, conform AGERPRES. "Nu avem…

- Daca SUA va recunoaște Palestina, aceasta va fi o recompensa pentru cei care au organizat atacul din 7 octombrie 2023. Este ceea ce i-a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu secretarului de stat al SUA, Anthony Blinken. Dupa cum a aflat publicația Axios, Netanyahu și Blinken au avut o intilnire…