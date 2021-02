Iranul a confirmat marti intrarea in vigoare a unor restrictii pentru inspectiile Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), dupa expirarea unui ultimatum al Teheranului privind ridicarea sanctiunilor americane, transmite AFP.



Parlamentul iranian a adoptat in decembrie o lege prin care guvernul este obligat sa limiteze anumite inspectii ale AIEA la instalatiile care nu tin de programul nuclear, inclusiv in obiective militare suspecte, daca Statele Unite nu renunta la sanctiunile anti-iraniene.



Washingtonul a reintrodus in 2018, sub presedintia lui Donald Trump,…