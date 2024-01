Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa stationeze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in 15 ani, pe masura ce amenintarea din partea Rusiei creste, dezvaluie documentele Pentagonului vazute de The Telegraph, noteaza Monitorul Apararii.Contractele de achizitie pentru o noua instalatie la Baza…

- Rusia a afirmat joi ca discutiile cu SUA privind controlul armelor nucleare sunt imposibile daca nu se tine cont si de situatia din Ucraina, acuzand totodata Washingtonul ca incearca sa-si impuna dominatia in plan militar, relateaza Reuters.Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat intr-o…

- Luptele s-au intensificat ieri in Gaza, fortele israeliene lansand lovituri in intreaga Fasie. Bilantul in Gaza a ajuns la aproape 17.500 de morti, potrivit palestiniene. La Ramallah, in Cisiordania, presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a cerut o incetare imediata a focului si o pace…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care retrage ratificarea Tratatului de interzicere totala a testelor nucleare, documentul a fost publicat pe portalul de informații juridice. La 18 octombrie, Duma de Stat a Rusiei a finalizat adoptarea proiectului de lege privind retragerea ratificarii…