Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a acuzat, luni, Statele Unite ca incearca sa se amestece in alegerile prezidentiale din Rusia si a afirmat ca Washingtonul are chiar planuri de a lansa un atac cibernetic asupra sistemului de vot online, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Statele Unite au comunicat ca sustin ferm integritatea teritoriala a Moldovei, dupa ce oficialii din regiunea separatista Transnistria au facut un apel catre Rusia pentru protectie, informeaza Rador Radio Romania. Un oficial al Departamentului de Stat a declarat ca Washingtonul urmareste situatia…

- SUA au impus sanctiuni impotriva principalei companii ruse de transport maritim, Sovcomflot, informeaza Rador Radio Romania. Statele Unite au impus sanctiuni asupra principalei companii ruse de transport maritim - compania de stat Sovcomflot - in efortul de a reduce veniturile din petrol ale Moscovei,…

- Statele Unite si Marea Britanie au lovit din nou tinte ale rebelilor houthi in Yemen, in provincia Hodeida (vest), a informat miercuri agentia de presa a rebelilor yemeniti, Washingtonul si Londra nefacand deocamdata niciun comentariu, scrie AFP.

- O decizie care da fiori Moscovei vine de la Pentagon. Statele Unite iau in calcul sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani. Decizia vine pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Federatiei Ruse. Focoasele nucleare, care sunt de trei ori mai puternice…

- Intr-un moment dificil al razboiului din Ucraina, administrația Biden elaboreaza o noua strategie care nu mai pune deocamdata accentul pe recaștigarea de teritorii, ci se va concentra mai degraba pe sprijinirea Kievului pentru a respinge noile atacuri ale Rusiei, vizand in același timp un obiectiv pe…

- Rusia a afirmat joi ca discutiile cu SUA privind controlul armelor nucleare sunt imposibile daca nu se tine cont si de situatia din Ucraina, acuzand totodata Washingtonul ca incearca sa-si impuna dominatia in plan militar, relateaza Reuters.Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat intr-o…