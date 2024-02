Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american refuza sa comenteze cu privire la dezvaluiri referitoare la un eventual schimb de detinuti intre Statele Unite si Rusia in vederea unei eliberari a lui Aleksei Navalnii, iar un oficial occidental confirma existenta unor discutii preliminare, insa neaga existenta vreunei…

- SUA au impus sanctiuni impotriva principalei companii ruse de transport maritim, Sovcomflot, informeaza Rador Radio Romania. Statele Unite au impus sanctiuni asupra principalei companii ruse de transport maritim - compania de stat Sovcomflot - in efortul de a reduce veniturile din petrol ale Moscovei,…

- HSBC a declarat in iunie 2022 ca a convenit sa vanda un pachet de 100% din unitate, HSBC Bank (RR) LLC, catre Expobank. Moscova a inasprit constant restrictiile privind vanzarile de active straine, de atunci, bancile cerand aprobarea presedintelui Putin pentru orice tranzactie. HSBC si Expobank nu au…

- Kremlinul se pregatește sa destabilizeze Republica Moldova, probabil ca parte a eforturilor de a impiedica integrarea sa in Uniunea Europeana, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta evaluare a sa, potrivit The Kyiv Independent.

- Rusia s-ar putea pregati sa lanseze o operațiune sub steag fals in regiunea separatista Transnistria pentru a submina economia ucraineana, potrivit unui grup de reflecție cu sediul in SUA, relateaza Sky News. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca oficialii aliniați Moscovei din regiune,…

- In curand, Statele Unite nu vor mai putea livra Ucrainei rachete de interceptare pentru complexele de rachete sol-aer Patriot, a scris ziarul New York Times, citand oficiali de la Casa Alba și Pentagon, conform Rador Radio Romania.Potrivit acestora, Washingtonul nu va putea asigura bateriile Patriot…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…

- Vadim Ceban a declarat joi, intr-un interviu la televiziunea Vocea Basarabiei, ca Moldova ar prefera ca acest contract sa fie reinnoit, dar compania sa, Moldovagaz, este in orice caz pregatita sa preia controlul tranzitului de gaze prin Ucraina catre Moldova si mai departe catre alte tari europene.…