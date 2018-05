Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe Javad Zarif a spus ca masurile aduse in discutie de catre secretarul de stat Mike Pompeo arata ca Statele Unite sunt prizoniere ale propriilor „politici esuate” si vor suporta consecintele acestora, conform BBC.

- Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA, a afirmat ca SUA vor impune Iranului cele mai dure sanțiuni din istorie. El a mai declarat faptul ca va colabora cu Pentagonul și alți aliați regionali pentru a pune punct agresiunii iraniene. ”Vom pune o presiune financiara…

- ”Nu vrem ca retragerea SUA din acordul nuclear sa devina un pretext pentru intensificarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Potrivit estimarilor noastre, pericolul amplificarii tensiunilor militare in regiune este in crestere dupa retragerea SUA din acord”, a declarat Riabkov.Oficialul…

- "Israelul spriijna pe deplin decizia curajoasa luata azi de presedintele Donald Trump de a respinge acordul nuclear dezastrous cu regimul terorist de la Teheran", a declarat Netanyahu, dupa anuntul facut, marti de presedintele american. Premierul sustine ca Israelul s-a opus acestui acord inca de…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al Statelor Unite, a spus, marți, ca documentele prezentate de Iserael arata ca Iranul a mințit in privința acordului nuclear. El a adaugat ca Teheranul a cautat sa-și dezvolte programul nuclear. ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu. Pe aceeasi linie anti-iraniana…

- Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se alieze impotriva SUA, sustinand ca Teheranul nu va ceda niciodata in fata „intimidarii”, conform televiziunii de stat, scrie Reuters conform News.ro . „Natiunea iraniana a rezistat tentativelor de intimidare ale Americii…

- Teheranul a reusit ''sa neutralizeze planurile Statelor Unite'' in Orientul Mijlociu, a afirmat miercuri liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, in discursul sau cu ocazia Noului An iranian, potrivit AFP. "Cei care se amesteca in toate afacerile din lume protesteaza…