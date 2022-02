Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an extraordinar, plin de hit-uri și succese, Olivia Addams revine cu o noua piesa in limba engleza – “Never Say Never”. In spatele optimismului și energiei transmise de melodie, exista un mesaj mai profund transmis de catre Olivia. In momentele cand ne dam seama ca viața trece pe langa noi,…

- Alex Parker lanseaza melodia „All This Love”, in colaborare cu Bastien, piesa cu care cei doi artisti participa la Selectia Nationala Eurovision 2022, fiind deja una dintre preferatele fanilor. Alex si Bastien pregatesc multe surprize si se gandesc deja cum va arata show-ul din semifinala concursului,…

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Ce asculta inima”, produs de echipa celor de la The One Records. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, sunetul piesei devenind viral pe TikTok, pe el creandu-se deja mii de tiktok uri. Versurile noului single “Ce asculta inima” se…

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- SICKOTOY și IRAIDA și-au unit forțele și au creat piesa „Maria”, o piesa dedicata indragostiților ce vor sa-și retraiasca marile iubiri pe ringul de dans. Versurile au fost compuse de IRAIDA, muzica de SICKOTOY, IRAIDA, și Achi, iar de producția piesei s-a ocupat integral SICKOTOY. VIdeoclipul a fost…

- IRAIDA lanseaza “Hexes & Exes” impreuna cu o poveste de dragoste puternica, plina de frici și trairi intense, intr-un joc ce se repeta la nesfarșit. Pastrand caracteristicile genului dance, piesa este plina de energie, dinamica, și ruperi de ritm. Cele din urma te fac sa dai din cap fara sa ințelegi…

- Dupa lansarea primulu single „Tarziu”, Nalani se intoarce cu o super colaborare alaturi de Connect-R. “Low Key” este piesa de pop de dragoste perfeca pentru playlistul tau. Vibe-ul urban și tanar fac din piesa sa fie de neratat. Versurile ii aparțin lui Connect-R, muzica este facuta de Connect-R și…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…