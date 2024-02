Arhiepiscopia Tomisului a emis un ordin prin care instituie o perioada de post intre 26 – 28 februarie. In aceasta perioada clericii vor oficia in biserici si manastiri Acatistul Bunei Vestiri si Acatistul Sfantului Apostol Andrei, masuri luate in speranța ridicarii arhiepiscopiei la rang de mitropolie. Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au anuntat sambata, ca a fost transmis un ordin circular catre toate protoeriile si sectorul Exarhat. „Avand in vedere ravna si solicitarea insistenta a credinciosilor din cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului de a se institui o perioada de rugaciune…