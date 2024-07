Sobor de arhierei la Manastirea Halmyris din Tulcea. IPS Teodosie oficiaza Sfanta Liturghie pe 8 iulie 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Arhipiscopiei Tomisului au facut public programul liturgic al IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 3 ndash; 7 iulie 2024Duminica, 7 iulie 2024 Biserica Ortodoxa Romana se va afla in Duminica a doua dupa Rusalii, numita "a Sfintilor Romani". de la ora 6.40, ierarhul nostru…

- Postul Radio Dobrogea, care apartine Arhiepiscopiei Tomisului, a fost amendat de CNA cu 10.000, dupa declarațiile controversate facute de IPS Teodosie. In timpul emisiei, Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfatuit o femeie abuzata de soț „sa iși duca crucea”. Sancțiunea a fost impusa pentru nerespectarea…

- Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au facut public programul IPS Teodosie pentru perioada urmatoare. In randurile de mai jos va prezentam programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in zilele de 9 si 10 iunie 2024:Duminica, 9 iunie, de la ora 8.15, va savarsi Sfanta Liturghie la Catedrala…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea un program diversificat in perioada 6 8 iunie 2024. Detaliile programului sau includ slujbe religioase, participari la dialoguri online cu credinciosii si alte activitati religioase, atat in judetul Suceava, cat si in Constanta.Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul…

- Vineri, 10 mai, de praznicul Izvorului Tamaduirii, de la ora 8.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la manastirea Dervent.Apoi, impreuna cu clerul si credinciosii va merge in procesiune la Izvorul tamaduitor, situat in apropierea manastirii, unde va savarsi slujba de Sfintire a Apei.Citeste si:…

- Programul slujbelor pe care le va oficia IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului , in perioada 24 ndash; 30 aprilie 2024. Miercuri, 24 aprilie de la ora 6.30, va savarsi Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; de la ora 14.15, va fi prezent in podcastul…

- Iata programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 19 21 aprilie: Vineri, 19 aprilie, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta: de la ora 6.30, va savarsi Sfanta Liturghie; de la ora 17.00, va oficia Denia Acatistului Bunei Vestiri. Sambata, 20 aprilie,…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 12 13 aprilieVineri, 12 aprilie, de la ora 6.30, va savarsi Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; de la ora 17.00 va oficia Taina Sfantului Maslu la biserica cu hramul "Sfantul Apostol…