- Femeile aflate intr-o relație cu un soț abuziv trebuie sa isi „duca crucea”, fiindca au primit „taina cununiei”, este de parere arhiepiscopul Tomisului. IPS Teodosie susține ca acestea trebuie sa reziste in astfel de casatorii pentru ca ”vindecarea o da Dumnezeu”. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie,…

- In aceasta luna in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Metodie, episcopul Patarelor.Acest fericit daruit fiind de mic lui Dumnezeu, a devenit vas dumnezeiesc si primitor al Sfantului Duh. Dupa aceea, luand cu alegerea de Dumnezeu din dumnezeiescul har preotia si arhieria, pastorea…

- Arhiepiscopul Tomisului considera ca donarea de organe este morala atunci cand e vorba despre organele pereche, „daca suntem constienti ca nu ne afecteaza viata noastra biologica”, transmite News.ro.„Organele nepereche nu este moral sa le donam, dar organele pereche, daca suntem constienti ca nu ne…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta pentru infractiuni de coruptie. Pe portalul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat, in data de 7 mai, un dosar in care IPS Teodosie are calitatea de inculpat pentru infractiuni de coruptie.…