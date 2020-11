Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, diagnosticat cu COVID-19 Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat joi seara ca a fost depistat pozitiv la infectia cu coronavirus in urma unui test efectuat in cursul diminetii. "Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am făcut în această…

- Ministrul Agriculturii, diagnostica cu COVID-19 Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat joi seara ca a fost depistat pozitiv la infectia cu coronavirus in urma unui test efectuat in cursul diminetii. "Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am făcut în această…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a autoizolat pentru 72 de ore dupa ce colegul sau de Guvern, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost depistat pozitiv la coronavirus. "In urma anuntului colegului meu de Guvern, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care a fost confirmat…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca are COVID-19. Adrian Oroș a scris, joi sera, pe pagina de Facebook ca testul pe care l-a facut de dimineața, pentru diagnosticarea COVID-19 a ieșit pozitiv. „M-am autoizolat la domiciliu și voi urma indrumarile medicilor. Daca starea de sanatate imi…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. Ieri, ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a participat la o acțiune electorala alaturi de Oros și a decis sa se autoizoleze pentru 72 de ore. La primul test, Ionuț Stroe a ieșit negativ, dar va repeta testarea.…

- Ministrul Economiei a anunțat pe Facebook ca luni a fost diagnosticat cu coronavirus. Virgil Popescu spune ca nu are simptome grave și ca este increzator ca va trece peste aceasta perioada. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca Hotararea de Guvern care prelungeste starea de alerta a eliminat restrictiile pentru sporturile de contact.In postarea publicata pe contul personal de Facebook, Stroe a subliniat ca sporturile…

- "Ma intristeaza ultima decizie a guvernului, vom fi singura tara din lume care plateste copiii sa vina la sport! Indiferent ca se mascheaza sub denumirea de vouchere pentru echipament... Doar cateva solutii practice si mult mai pertinente ar fi : - guvernul sa aloce bani cluburilor…