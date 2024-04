Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a fost de 4.876 lei in februarie, in crestere cu 17 lei (+0,3%) fata de luna ianuarie 2024. Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,2%. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, in luna februarie…

- Salariul mediu net a ajuns, in luna ianuarie a acestui an (ultima luna pentru care exista raportari) la 4.859 lei, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fața de luna decembrie 2023, potrivit datelor la Institutul Național de Statistica (INS). Comparativ cu...

- Multe locuri de munca și puțini bani. Turismul și HoReCa se numara printre domeniile cu cele mai multe locuri de munca noi scoase in piața in aceasta perioada, in condițiile in care angajatorii, atat cei din Romania, cat și cei din strainatate, au inceput sa se pregateasca pentru varful de activitate…

- Turismul și HoReCa se numara printre domeniile cu cele mai multe joburi noi scoase in piața in aceasta perioada, in condițiile in care angajatorii, atat cei din Romania, cat și cei din strainatate, au inceput sa se pregateasca pentru varful de activitate din sezonul cald. Astfel, 4.000 de joburi noi…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 4,2% in 2023, comparativ cu anul anterior, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica.

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%. Creșterile, influențate și…

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%.

- Castigul salarial mediu net in luna decembrie 2023 a ajuns la 5.079 lei, in crestere cu 6,6%, respectiv cu 314 de lei, fata de luna noiembrie 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.