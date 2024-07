Ce salariu are un muncitor necalificat în construcții în 2024 Ce salariu are un muncitor necalificat in construcții in 2024. Salariile din sectorul construcției pot fi chiar unele generoase și pentru persoanele necalificate. Fie ca vorbim despre zugravi, sau despre tehnicieni, sumele pot varia de la peste 1.000 de euro și pot sa depașeasca 2.000 de euro lunar. Ionuț Dinica, manager companie, spune, conform stirileprotv.ro ca salariul minim pornește de la 4.000 de lei. Ulterior, se poate ajunge și la peste 8.000 de lei. Nu se cer studii superioare, iar unele persoane au chiar și 8 clase. Importanta este forța de munca. Deci nu e de mirare de ce un muncitor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de locuri de munca pentru strainatate au fost postate de la inceputul verii și pana acum, acestea reprezentand 8% din numarul total de joburi noi din aceasta perioada. Cele mai multe oferte vin din partea angajatorilor din Germania, Olanda, Arabia Saudita, Spania și Irlanda și cauta candidați…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca romanii si turistii straini care viziteaza Romania sunt din ce in ce mai interesati de cultura, potrivit cifrelor transise de Institutul National de Statistica. Datele arata ca numarul vizitatorilor la muzee, colectii publice, gradini botanice, zoologice,…

- Ce salariu are o farmacista de la Dr. Max. Farmaciile Dr. Max sunt prezente mai peste tot in Romania. Aici clienții gasesc antibioticele de care au nevoie, dar și diferite produse de igiena personala. Sunt tentante salariile oferite in farmaciile Dr. Max? Unele sume s-ar putea sa fie surprinzatoare…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, Traian Briciu, și procurorul general, Alex Florența, au semnat vineri actul adițional privind indexarea cu rata inflației a salariilor avocaților, care intra in vigoare de la 1 iunie. De la 1 iunie 2024, onorariile…

- Strategia PSD de investiții pentru creștere economica sustenabila a Romaniei inseamna dezvoltare, dar și transformarea industriei naționale. Datele publicate de Institutul Național de Statistica la 17 mai arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu susține industria romaneasca sa faca trecerea de la…

- Premierul Marcel Ciolacu analizeaza ultimele date de la Institutul Național de Statistica și arata faptul ca a scazut inflația, iar puterea de cumparare a crescut. Ciolacu arata ca salariul mediu net a depașit 1000 de euro, iar tendința este una de creștere.

- In prezent, in industria prelucratoare lucreaza 1,09 milioane de oameni, pe cand in anul 2000 numarul lor era de 1,56 milioane. Salariul mediu net a ajuns la 4.325 de lei in februarie 2024, in crestere cu 11% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit zf.ro. Fabricile din Romania au pierdut aproape…

- Fabrici le din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati in ultimii 25 de ani. Sarbatorim 1 Mai, Ziua Muncii, insa nu putem sa nu ne amintim ca fabricile din Romania au avut de suferit din cauza unor pierderi semnificative de angajați. Fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati…