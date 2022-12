Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea lui Lionel Messi a „explodat” dupa caștigarea Campionatului Mondial! Cifra persoanelor, care urmaresc contul de Instagram al starului argentinian, a ajuns la 400 de milioane. In finala CM 2022, Argentina s-a impus in fața Franței dupa loviturile de departajare, scor 3-3 (4-2 d.l.d). Popularitatea…

- Emiliano Martinez a lansat „sageți” catre Kylian Mbappe, inainte de partida Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Argentina – Franța va avea loc duminica, de la ora 17:00. Emiliano Martinez, „sageți” catre Kylian Mbappe, inainte de Argentina – Franța Emiliano Martinez a vorbit despre…

- Mesajul lui Lionel Messi, dupa ce a bifat meciul 1000 in cariera, a fost unul special. Starul argentinian a atins o borna fabuloasa și a sarbatorit așa cum se cuvine alaturi de fanii sai din mediul online. Messi s-a aratat extrem de entuziasmat de pragul pe care l-a atins in cariera sa extraordinara.…

- Dani Alves a trimis „sageti” catre Kylian Mbappe, intr-un interviu publicat recent in presa internationala. Veteranul brazilian a declarat ca atacantul lui PSG este in „umbra” starurilor Lionel Messi si Neymar. Kylian Mbappe si Dani Alves au imprtit vestiarul lui PSG timp de trei sezoane, intre 2016…

- Rangers, echipa lui Ianis Hagi, a anuntat, luni, ca l-a demis pe antrenorul olandez Giovanni van Bronckhorst din cauza rezultatelor slabe. Intr-un comunicat de presa publicat luni, Consiliul de Administratie al Rangers a anunțat desparțirea de Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst a plecat…

- Lionel Messi nu a stat pe ganduri atunci cand a fost intrebat despre cel mai bun antrenor pe care l-a avut in cariera sa. Starul de la PSG a oferit imediat raspunsul, și a rostit un singur nume: Pep Guardiola. Lionel Messi și Pep Guardiola au lucrat impreuna la Barcelona, timp de patru sezoane, intre…

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…

- Lionel Messi a reușit o dubla de senzație in doar 3 minute, pentru istorie, in Argentina – Jamaica, meci in care a fost introdus pe teren in minutul 56. ”E ca Federer”, susține selecționerul ”Pumelor”, Lionel Scaloni. Messi a transformat un amical banal cu Jamaica intr-un show total. A marcat mai intai…