Scandal monstru la Hong Kong, cu Leo Messi în mijlocul controversei Organizatorii meciului amical al echipei Inter Miami din Hong Kong s-au angajat ca Lionel Messi sa joace cel putin 45 de minute, a dezvaluit luni ministrul sportului din Hong Kong, dupa ce absenta superstarului argentinian la partida de duminica a starnit furia publicului. Capitanul campioanei mondiale Argentina, care sufera oficial de o intindere la ischiogambieri, a ramas pe banca pe toata durata meciului amical de duminica, castigat cu 4-1 in fata unei echipe din Hong Kong. Infrangerea sa i-a infuriat pe cei 38.323 de spectatori care platisera minimum 125 de dolari (115 euro), si in multe cazuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii meciului amical al echipei Inter Miami din Hong Kong s-au angajat ca Lionel Messi sa joace cel putin 45 de minute, a dezvaluit luni ministrul sportului din Hong Kong, dupa ce absenta superstarului argentinian la partida de duminica a starnit furia publicului.Capitanul campioanei mondiale…

- „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare de o stabilitate a preturilor la alimente, dupa nebunia cresterilor speculative din trecut. Constat ca si cei care in trecut au criticat aceasta…

- Pana la acest moment, totul este doar la nivel de promisiune atat pentru transportatori, cat si pentru fermieri, in urma discutiilor de ieri de la Ministerul Agriculturii.Ministrul de resort Florin Barbu a promis acoperirea integrala a accizei pentru motorina folosita in agricultura si a anuntat, de…

- Protestele transportatorilor și fermierilor continua, pentru a șasea zi la rand. Este de așteptat ca și azi sa fie șosele blocate, iar probleme vor fi mult mai mari decat in weekend. Este inceputul saptamanii de lucru și prezența camioanelor și a tractoarelor la marginea orașelor va bloca, parțial,…

- James Cleverly, numit in functie la inceputul lui noiembrie, vorbea la aceasta receptie, la 18 decembrie, despre longevitatea casatoriei si a evocat drogul violului (flunitrazepam).El le-a spus unor femei ca adaugarea ”catorva picaturi de flunitrazepam in bautura in fiecare seara” ”nu este cu adevarat…

- Netflix va lansa o noua serie de documentare intitulata "Capitanii Cupei Mondiale", care va reface parcursul Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, cu imagini si interviuri exclusive.Seria va rememora cele mai frumoase momente ale acestui eveniment care a marcat pentru totdeauna istoria fotbalului, cu…

- Guvernul noului presedintelui ultraliberal Javier Milei a anuntat un program dur de austeritate, prin care isi propune sa stabilizeze economia puternic afectata de o indatorare si inflația. "Terapia de soc" anuntata de ministrul economiei, Lus Caputo, prevede in primul rand devalorizarea cu peste 50%…

- Ministrul britanic de Finante Jeremy Hunt a declarat duminica ca nu va implementa reduceri de impozite care ar duce la o inflatie mai mare, cu cateva zile inainte de a anunta o actualizare majora a bugetului despre care exista asteptari ca va contine reduceri ale unor taxe, transmite Reuters, informeaza…